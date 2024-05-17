萬家興：中國占南海優勢　不怕美日澳菲圍堵　

台灣前駐文萊代表萬家興。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月17日電（記者 盧誠輝）針對美、日、澳、菲5月初在南海合組印太抗中小隊，台灣前駐文萊代表萬家興接受中評社訪問認為，從過去澳洲軍機與美國核潛艇屢在南海吃鱉就可看出，中國在南海早已占有絕對優勢，即使現在美、日、澳、菲聯手想在南海圍堵中國，中國也完全不會怕。



萬家興，美國喬治城大學政府學系碩士，1980年進入“外交部”工作，曾派教延、馬拉威、印尼、加拿大、諾魯、吐瓦魯與文萊，2017年退休。



萬家興表示，中國在南海早已占有優勢，因為包括永暑礁（Fiery Cross）、美濟礁（Mischief）和渚碧礁（Subi Reef）等三個人造島礁，中國都已完成軍事布署，這從過去澳洲軍機屢次在南海遭中國軍機攔截與干擾，連美國核潛艇過去在南海也曾吃過鱉，就可看出中國不論是海、空域都已在南海占有絕對的優勢。



他指出，南海海權不論是“中華民國”在1947年主張的“十一段線”，或是大陸後來主張的“九段線”，都是被當時包括美國和加拿大等世界各國所承認的，原本毫無爭議，是直到近20到30年間，各聲索國為了在南海的石油採礦權，才會出現爭議。



萬家興提到，儘管中國曾告訴美國，太平洋夠大，容得下中美兩國，但美國卻不這麼想，因為美國想維持世界霸權的地位，當美國發覺中國快速崛起已挑戰到它的權威時，就會想盡辦法去打壓，這種結構性的問題很難在短時間內去解決。



萬家興認為，美國現在積極拉攏日本、澳洲和菲律賓在南海聯合圍堵中國，但他相信中國也完全不會怕，只是現階段不想徹底跟美國撕破臉而已，而美國未來仍會在各方面繼續找中國麻煩，過程中也會不斷利用台灣去牽制中國，不管年底美國總統大選是誰當選都一樣。



他說，不管是拜登連任或特朗普當選，都不會改變未來中美競爭與對抗的大結構，這從近期拜登要對中國進口的電動車加徵關稅到100%，與特朗普嗆聲若當選要對中國在墨西哥生產輸入的汽車加徵關稅200%，就可看出中美貿易戰仍在持續升級中。



萬家興強調，台灣夾在中美兩強間，不應該完全被美國牽著鼻子走，應考慮國際政治現實，有很多方法可以更小心去處理美、中、台關係，對兩岸關係的處理也可以更細膩些，不應該意識形態作祟，也不該選邊站。