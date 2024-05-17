中評鏡頭：明寧靖王墓　述說著“明鄭歷史”

坐落於高雄市湖內區的古蹟“明寧靖王墓”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月17日電（記者 蔣繼平）坐落於高雄市湖內區的古蹟“明寧靖王墓”，述說一段明鄭時期的歷史故事，明寧靖王是明太祖的第九世孫，本名朱術桂，明末隨鄭成功轉赴台灣，不過因施琅率軍入台，鄭軍失利，身為明朝皇室後裔的朱術桂決心殉國，後人感其忠義築百座偽墓混淆清軍，兩百年多後被發現時已是空墓，經過數次修整才有今日風貌。



一般談到明鄭時期歷史，對於“鄭成功”、其父“鄭芝龍”及兒子“鄭經”的故事大家是耳熟能詳，不過除了鄭氏家族，同時期的寧靖王朱術桂，大家比較陌生。寧靖王是明室皇族，為了明朝大業，一路追隨鄭氏家族來到台灣，最後大勢已去決心殉國，在當時也是一號人物。



明寧靖王是明太祖的第九世孫，本名朱術桂，明崇禎17年（西元1644年），受封為鎮國將軍，不久又受封為寧靜王，明末隨鄭成功轉赴台灣。清康熙22年（西元1683年），施琅率軍入台，鄭軍失利，寧靖王自縊身亡，鄉人感其忠義，將他和元妃羅氏合葬於湖內村棚仔林中，並築偽墓一百多座，以混洧清軍的搜尋。



不過，這裡直到西元1937年（日據時代）才被村民發現，發現已是空墓，台灣光復後再由鄉人修墓立碑，西元1974年蔣經國先生任行政院長時命令重建寧靖王墓而有今貌，列為高雄市定古蹟，成為景觀優美的休憩公園，當地民眾也常放此從事休閒活動。



明寧靖王墓園區內由一條主要坡道貫穿園區，將墓園一分為二，旁豎有“寧靜王墓”之碑石，介紹明寧靖王之生平，墓前左、右兩側各立石獅；右側庭園造景設有石砌水池，池上配置有八角涼亭；墓前廣場有兩棵百年榕樹，樹蔭如蓋，蔚為奇觀，墓地四周建為林園，有水池、涼亭，並遍植花木，使墓園顯得整潔幽靜。



高雄市湖內區在高雄的西北端，緊鄰著台南市，湖內區人口數約3萬人，屬於台南市的衛星城鎮。明寧靖王墓就是當地知名的古蹟景點。