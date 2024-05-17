中評關注：蔡英文即將卸任　官場冷暖

蔡英文昨天出席馮世寬新書發表，心情顯得輕鬆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月17日電（記者 黃筱筠）蔡英文最近積極在府內授勳蔡政府執政8年的官員，為自己任內留下紀錄。但最近蔡英文下鄉跑行程時，一定冷暖自知，蔡到台南、高雄時，力挺賴清德的綠委們，幾乎沒出席陪同。賴清德520才上台，但“挺賴”已形成一股力量，日前賴與綠委餐敘時，幾乎全員出席，還乖乖聽訓將近2小時，英系“立委”王美惠還第一個到。蔡卸任前應已感受到人走茶涼的心酸感。



蔡英文昨天出席“退輔會”主委馮世寬新書發表會，蔡提到最近都忙著打包，且挑戰之一是不能表現出高興。蔡即將卸任心情上輕鬆不少，昨天在新書發表會，致詞時也感覺比以前放鬆，還會開玩笑。



蔡英文與馮世寬兩人共事8年，等於是共進退，馮又是蔡的首任“防長”，且在馮身體出現問題時，蔡並未要馮直接下台，而是讓馮轉任“退輔會”主委，算是對馮世寬非常照顧。蔡英文昨天出席馮世寬新書，頗有取暖的感覺。



因同一天的上午，蔡英文出席高雄海洋研究院“‘國家’船模實驗室動土典禮”，高雄“立委”都沒有陪同，還說是“立法院”甲級動員無法出席陪同。但昨天“立法院”僅有委員會，並沒有院會，以甲動為由不出席陪同的意味濃厚。而高雄“立委”目前幾乎都是新系，包括：賴瑞隆、許智傑、邱志偉、李昆澤、李柏毅等。



蔡英文日前到台南的行程，也只有親近英系的台南市長黃偉哲與“正國會”“立委”陳亭妃等人出席陪同，親近賴清德的“立委”林俊憲、郭國文、林宜瑾等人都沒有出席陪同。



隔幾天英系“立委”蔡易餘就說，蔡英文如果到嘉義，一定會感受到溫暖。因此，蔡英文卸任前到嘉義替英系前“立委”陳明文祝福70大壽，當天也到嘉義參拜、視察長照機構時，英系嘉義縣長翁章梁、“立委”陳冠廷、蔡易餘等出席陪同，應有讓蔡感到到溫暖。

