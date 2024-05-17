李永萍語中評：強化兩岸血緣　分離主義碰壁

日前剛結束訪陸的前藍委李永萍接受中評社訪問。（中評社資料照） 中評社台北5月17日電（記者 張嘉文）日前隨海峽兩岸民意交流基金會訪陸的中國國民黨前“立委”李永萍接受中評社訪問表示，此次交流台灣方人士大多有兩岸重開機的感覺，畢竟近幾年兩岸關係在民進黨執政下對立愈來愈嚴重，加上新冠疫情的中斷，都讓大家覺得要特別珍惜呼護兩岸關係，因為並非破冰了、打開門了，就會一路坦途。



李永萍強調，在日前剛落幕的習馬二會中，定調了接下來的兩岸關係要從民族、血緣、文化方面的融合出發，因此現在是個新契機，也要有新思路。她也向大陸方面建議，民進黨賴清德執政基礎衹有4成民意，必須看重在另外6成的民心爭取上，讓這些人更支持兩岸和平。



李永萍認為，要從民族、血緣、文化出發的話，大陸可以想辦法將很多族譜、各地文史電子化，尤其是福建、漳州、泉州等地，讓台灣民眾或者世界華人能更方便尋根，當兩岸的血緣脈絡強化，無法推翻、否定，民進黨的分離主義就會遇到很大困難。



海峽兩岸民意交流基金會由台灣商業聯合會理事長張平沼率團，5月8日到14日展開為期7天的訪陸行程，成員包括企業界、卸任“立委”和現任桃園市議員等一行共25人，先後在北京拜會了國台辦副主任潘賢掌、全國政協副主席與台盟中央主席蘇輝、海協會會長張志軍，期間還到山東省濟南市、泰山和淄博市參訪。



隨團成員之一的李永萍接受中評社訪問，她說，此行很多成員都有從事兩岸交流超過20年以上經驗，她就經歷了整個台北、上海雙城論壇的建立，台北松山、上海虹橋直航的推動等等，大家都有今非昔比的感慨，但也感受到這次的交流，確實有兩岸重開機、有新思路的感覺。