呂禮詩析南海諸島大三角　美菲難掌握

呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台北5月17日電／菲律賓民間組織“AtinIto”15日出動逾百艘民間船隻前往黃岩島周圍海域，放置印有標語的浮標，宣示主權。台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩16日在政論節目指出，永興島、黃岩島、及渚碧、永暑、美濟等島礁形成一個大三角，哪個國家擁有這三個島礁，就掌握了南海。但菲律賓發動帆船比賽其實是自欺欺人，中國大陸3000噸以上艦艇雖然較不靈活，但“022導彈艇”有匿蹤黑科技，加速性靈活，堪稱大殺器，小艇有翻覆的危險。



根據《中時新聞網》報導，呂禮詩16日在政論節目《頭條開講》節目秀圖指出，黃岩島這個位置的重要性是什麼？如果說現在，無論是中國大陸海警或解放軍有效控制黃岩島這個區域，未來即使是美軍進入蘇比克灣，事實上他就遇到了一個抑制。這也就是之前日本海上自衛隊的一個幕僚長，就相當於我們的司令級的曾經講過，從永興島、黃岩島、一直到下面這個核心島礁，就是渚碧、永暑、美濟這些島礁，這個形成了一個大三角。



“是南海重要的一個戰略三角！哪一個國家擁有這三個島礁，其實就掌握了南海！”呂禮詩強調，我們對於南海這些島礁的進駐狀況其實並不太瞭解，其實菲律賓也不瞭解！所以大家其實會有一個誤判，集合一大堆人，去做一個帆船比賽，就有效了？其實那是自欺欺人。



“第一個，大國重器，我們可以看到，055（055型飛彈驅逐艦）！”呂禮詩提到，最近一段時間南海的雲層比較厚，用一般的衛星比較看不到，因為我們用的不是軍事等級的，我們用的只是歐洲太空總署的哨兵衛星系統。“但055可以進駐這裡”，呂禮詩指，去年這裡有一張全家福的照片，可以看到072登陸艦，也可以看到053H3導彈護衛艦，還可以看到022導彈艇。

