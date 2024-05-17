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拚了！陳玉珍戴鋼盔、徐巧芯護膝護肘備齊
http://www.CRNTT.com
2024-05-17 10:37:39
藍委陳玉珍就戴上鋼盔，穿戴全副的防滑手套。（中評社 張嘉文攝）
中評社台北5月17日電（記者 張嘉文）“立法院”今天排定審查中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團合推的“國會”改革五法，為了搶先遞案，朝野“立委”一早7點在議場開門前，爆發激烈推擠、衝突。
有不少女性的國民黨“立委”為了應付可預見的衝突，都做好了萬全準備，來自金門的陳玉珍就戴上鋼盔，穿戴全副的防滑手套避免受傷。新科“立委”的徐巧芯，則在昨天先去運動用品店採買了護膝、護肘和防摔手套，更自備了直笛要幫大家陶冶身心。
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