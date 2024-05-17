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藍白委守住主席台　等待韓國瑜現身主持院會
http://www.CRNTT.com   2024-05-17 10:35:26


藍白委佔據主席台。（中評社　黃筱筠攝）
　　中評社台北5月17日電（記者　黃筱筠）“立法院”今天進行表決攻防，原本上午9點要進行“國是論壇”，但因為中國國民黨與台灣民眾黨“立委”站在主席台上，會議延到10點才會開始，“立法院長”韓國瑜10點現身主持院會。

　　昔日民進黨“立委”席次過半時，都會在議場外輪流守候避免國民黨祭出人海戰術，漫長的登記發言，現在民進黨淪為少數黨，一早也要登記發言，但藍白委佔住主席台，只能在底下休息等待會議時間開始。 


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