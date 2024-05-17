郭智輝鬆口核電？盧秀燕：民眾關心穩定供應

盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月17日電（記者 方敬為）準“經濟部長”郭智輝日前拜會“立委”時說，核電是乾淨能源，是否用核電由多數民眾決定。外界解讀，“賴政府”對核電立場鬆動。國民黨台中市長盧秀燕今天對此表示，無論什麼發電方式，民眾最在乎的是供電充足、穩定，所以無論何種方式，確保能源穩定是政府的責任，也是未來政府需要面對的課題。



郭智輝近日陸續拜會“立委”，有藍委轉述表示，郭智輝對核電的態度認為是“乾淨能源”，而“核電部分由多數人同意做決定”，並透露，有接獲“總統”（指賴清德）指示，“能源政策跨部會要立即檢討”。“賴政府”520上台後是否仍堅持“非核家園”路線，各界關注。



針對郭智輝稱核電由多數人決定的說法，盧秀燕17日出席“台中市社區照顧關懷據點500據點達標”記者會時受訪表示，大部分的民眾對於何種發電方式，不會太在意，無論是什麼供電來源，民眾最關心的還是電是否足夠、供電是否穩定。



盧秀燕認為，官方有穩定能源供應的職責，尤其電力是官方百分百要負責。在此前提之下，政府應該要保證供電無虞、穩定，無論是民生用電、工業用電、農業用電等，電力如果不穩定，常常停電、跳電，會造成民生、工業用戶的困擾，甚至家中的電器也容易壞掉，所以民眾最關心的還是供電穩定、充足，這才是重點。