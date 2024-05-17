扁特赦無望　陳致中：千萬美金非不法所得

陳水扁之子、前民進黨高雄市議員陳致中17日在高雄鼓山住家樓下受訪。（中評社） 中評社高雄5月17日電（記者 蔣繼平）有關特赦陳水扁議題，“總統府”16日晚間正式表態“無此決定”。陳水扁之子、前民進黨高雄市議員陳致中17日受訪表示，父親心情很平靜，反而比較煩惱廣播節目來賓可能開天窗。陳致中也強調，選舉結餘款海外帳戶資產絕非不法所得，款項約1000萬美金，全數作為社會公益使用承諾沒有變。



陳致中今早現身在高雄市鼓山區住家“人文首璽”大樓前，接受媒體訪問。陳致中現身受訪時先感謝在這段時間，對特赦的事情，很多人給父親加油鼓勵，很溫暖，但因為父親不方便發表意見，所以由他來代替父親致謝。



陳致中去年因扁家的南港展覽案被判徒刑1年，入獄且被解職，這已是陳致中因案二度喪失議員資格。且在《公職人員選舉罷免法》去年修正增加排黑條款後，陳致中已終身不得登記為候選人。



針對特赦生變是因為對於遭扣的錢無法有共識？陳致中表示，有關於海外資產是選舉補助款，不是不法所得，如果陳家可以自由決定款項如何運用，願意做社會公益使用，這是2009年對外做的承諾，這點從來沒有改變，也是父親的立場，希望透過說明避免外界誤解。



陳致中進一步指出，特赦效力是已定案的案件，並沒有及於未定讞，也就是審理中的案件，海外帳戶的是未定讞案件的部分，外界提到會不會因為特赦而導致被凍結的資產被解凍，或者是被領走的狀況，事實上不可能發生，因為是處於凍結狀態，也要看後續司法程序怎進行，這一點要特別說明。

