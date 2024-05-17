蔡英文最後確定不特赦扁　介文汲：美國反對

介文汲。（中評社 資料照） 中評社台北5月17日電／陳建仁行政團隊於16日總辭，進入看守階段。蔡英文卸任前，已確定無法特赦陳水扁。台駐紐西蘭前代表介文汲推測，陳水扁特赦案最後一刻被拿掉，可能是因為美國反對。



根據《中時新聞網》報導，介文汲16日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，陳水扁特赦案最後一刻被拿掉，他推測，是因為美國明確反對。美國人對陳水扁深惡痛絕，認為扁當年玩到美國人頭上。美國正好給民進黨賴清德一個機會教育，跟美國人玩花樣，下場就跟陳水扁一樣。



介文汲接著點出，按照華府美國人的邏輯，“凡煩我者，終生誅殺”。美國讓陳水扁坐了6年牢，在台灣的貪污判決後，扁的兒子在美國的兩棟豪宅，美國就把它們拍賣了，一部分錢留在美國，一部分還給“中華民國”政府。陳水扁到今天都沒搞清楚，不要以為事情過了，還想脫離美國影響力，那是不可能的。



而針對赦扁一事，介文汲覺得，這件事如果蔡英文、賴清德不想做，不會搞到後來那麼多的新聞操作。最後一刻，衹有一個就是外力，內部不會有什麼爭論。而且對方（美國）講得很明，這件事立刻停止，蔡英文馬上就知道了。美國也剛好立一個威給賴清德看。蔡英文也不要以為，要下台了，就什麼都來。