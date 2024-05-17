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綠委郭國文衝主席台　藍委全力阻擋
http://www.CRNTT.com   2024-05-17 11:30:00


綠委郭國文(穿白衣者)試圖衝上主席台，被藍委阻擋。（中評社　黃筱筠攝）
　　中評社台北5月17日電　（記者　黃筱筠）“立法院”今天將進行表決攻防，今天一早朝野要擠進議場時發生推擠衝突，中國國民黨“立法院”黨團有提案要逕付二讀，民進黨叫囂國民黨下來投票，國民黨“立委”跑下來投票時，民進黨“立委”郭國文試圖要衝上主席台，爆發衝突，國民黨“立委”謝龍介費力阻擋。 


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