】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 】 
綠委沈伯洋嗆藍委阻擋　葉元之回嗆：來打啊
http://www.CRNTT.com   2024-05-17 11:43:23


綠委沈伯洋與藍委葉元之互嗆，在藍綠委勸阻下才冷靜。（中評社　黃筱筠攝）
　　中評社台北5月17日電（記者　黃筱筠）“立法院”今天進行“國會”改革五法”表決攻防，今天一早朝野要擠進議場時發生推擠衝突，表決完一次提案後，中國國民黨“立法院長”韓國瑜宣布休息，民進黨不分區“立委”沈伯洋則上台嗆聲國民黨“立委”，國民黨“立委”葉元之不滿回嗆，“來啊來打啊”，兩人一度要打起來，後來各自陣營“立委”勸阻下，兩人才冷靜。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：