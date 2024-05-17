綠委沈伯洋嗆藍委阻擋　葉元之回嗆：來打啊

綠委沈伯洋與藍委葉元之互嗆，在藍綠委勸阻下才冷靜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月17日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天進行“國會”改革五法”表決攻防，今天一早朝野要擠進議場時發生推擠衝突，表決完一次提案後，中國國民黨“立法院長”韓國瑜宣布休息，民進黨不分區“立委”沈伯洋則上台嗆聲國民黨“立委”，國民黨“立委”葉元之不滿回嗆，“來啊來打啊”，兩人一度要打起來，後來各自陣營“立委”勸阻下，兩人才冷靜。