請假出席520典禮　盧秀燕感謝議員成全

盧秀燕偕台中市副市長黃國榮感謝議員成全她出席賴清德520就職典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月17日電（記者 方敬為）國民黨台中市長盧秀燕向市議會總質詢請假，520當天將北上出席賴清德就職典禮，她今天出席議會備詢，特別感謝議會及當天上午總質詢的藍營議員成全，讓她可以出席就職典禮，這是她擔任市長以來，首度總質詢請假，但衹有半天，下午就會趕回來備詢。



台中市議會17日召開第4屆第3次定期會第8次會議，宣讀市政府提案、議員提案、人民請願案及其他議案交付審查，並進行三讀議案第一讀會。盧秀燕與市府一級機關首長列席。



國民黨台中市議員劉士州在議案完成一讀後，發言表示，下周一是議會市政總質詢首日，碰上520就職典禮，盧秀燕市長以行動祝福賴清德上任，首次向議會請假，市長是否有話要對議會說？



盧秀燕表示，這確實是她上任以來首次在總質詢期間請假，她要感謝議會，尤其是當天上午質詢的4位議員成全，包括國民黨張瀞分議員、朱暖英議員、林碧秀議員、楊啟邦議員。當天上午將由副市長黃國榮暫代她備答詢，請議員多多包涵。



盧秀燕強調，她仍對議會總質詢相當重視，上午就職典禮一結束，就會趕回台中，在下午之前回到議會備詢，希望當天交通一切順利。