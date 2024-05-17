太超過！鍾佳濱衝主席台撲倒辣媽藍委陳菁徽

綠委鍾佳濱躍上主席台撲倒藍委陳菁徽。（照:陳菁徽辦公室提供） 中評社台北5月17日電／“立法院”今天排定審查國民黨、民眾黨團合推的“國會”改革法案，不過在報告事項時藍綠已經爆發衝突，民進黨團於議程進行中發起第二波攻勢，“立委”鍾佳濱趁藍委按鈴投票離開主席台時，躍上主席台撲倒國民黨“立委”陳菁徽，兩人直接從桌上摔至地面，場面驚悚。陳菁徽表示，將盡忠職守到今日議事程序結束後，再來安排驗傷提告的作業。



婦產科名醫陳菁徽事後在臉書發文表示，她被鍾佳濱撲倒在地，她非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，卻也萬般無奈。民進黨有這款暴力、無理的“立法委員”，直接將她從主席台壓倒在地上，她嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑。



陳菁徽今日陪同“立院”韓院長身旁，遭到無預警的綠委鍾佳濱，透過暴力且蓄意帶著傷害意圖的飛撲行為，用擒抱攻擊，並且遭到扯倒後重摔在地，且再繼續被壓制數秒。



為此，陳菁徽說，她當下只感到非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，卻也萬般無奈，沒有料到一個小時前，大家在依序排隊進入會議現場時，才剛發生執政黨“立委”毆打警察，馬上就淪到自己被鍾佳濱用足以造成重傷的手法來非法對待，且更因肢體上被對方這樣碰觸，而深感噁心不舒服。



陳菁徽表示，將盡忠職守到今日議事程序結束後，再來安排驗傷提告的作業。