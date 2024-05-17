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中場休息 藍綠委吃點心補充體力
http://www.CRNTT.com
2024-05-17 14:10:22
藍委在座位上吃起點心。（中評社 黃筱筠攝）
中評社台北5月17日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天將上演“國會”改革五法”表決大戰。在上午處理表決事項時，藍綠委已經扭打幾回。中國國民黨“立法院長”韓國瑜在處理完報告事項之後，宣布因為議事尚待協商，請黨團幹部到議場後方協商，韓宣布會議休息。國民黨“立委”又繼續坐上主席台位置。韓並且請議事人員中午時段發放便當。
國民黨“立委”經過一上午的“武鬥”之後，也先吃起點心，民進黨“立委”則在座位上吃點水果補充體力，繼續等待之後的表決大戰。
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