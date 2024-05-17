中場休息協商　藍委吃竹筍湯補充體力

國民黨團送竹筍湯進入議場內供藍委們食用。以應付下午的重頭戲，“國會”改革五法的三讀。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月17日電（記者 張嘉文）“立法院”今天排定審查中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團合推的“國會”改革法案，藍綠在議場內爆發激烈衝突。經過上午幾波藍綠衝突後，院會宣讀報告事項告一段落，國民黨籍“立法院長”韓國瑜在11點50分時宣布休息進入協商。



即便進入休息階段，國民黨“立委”仍持續排班守住主席台，眾藍委紛紛吃東西補充體力。除了巧克力外，黨團也送竹筍湯進入議場內供藍委們食用，以應付下午的重頭戲，“國會”改革五法的三讀。



國民黨團推出的“國會”改革五法包括：



一、“國情報告”制度化：平衡“總統”有權無責的制度缺失，“總統”向“國會”報告，讓“總統”直接面對民意。



二、藐視“國會”：拒絕政府人員在“國會”說謊，讓“國會”質詢實問實答。



三、人事同意權實質審查：拉長人事權審查期，讓人事權審查更加完備。



四、完整“國會”調查權：高端、NCC等弊案資料，不能永不見天日，讓弊案無所遁形。



五、“立法院長”選舉記名制：地方議會已經有陽光，“立法院”不能不見天日。讓“立法委員”為自己的投票負責。