陳其邁備詢　藍議員諷被新潮流當細漢仔

民進黨高雄市長陳其邁起立答詢。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月17日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長陳其邁今天上午出席議會總質詢，連續被藍營議員考政治題，針對陳其邁延攬蘇系人馬李懷仁擔任副市長、以及李懷仁備詢打瞌睡負面新聞，還有陳確定出席520就職典禮，遭諷英系市長還得由新潮流議長同意後才能參加，難道不是被當細漢（小孩子）嗎？擦出不少火花。



高雄市議會目前正在進行第4屆第3次定期大會總質詢，陳其邁率領高雄市政府各局處首長備詢，17日上午分別由國民黨議員李雅芬、邱于軒、宋立彬進行總質詢。



陳其邁近期延攬蘇系人馬李懷仁擔任副市長，預計5月底上任。李懷仁曾任“數發部”次長，曾在“立院”備詢時疑似在打瞌睡，引發批評。李雅芬今天質詢時詢問陳其邁，為何挑李懷仁當副市長，會不會很“政治”？陳其邁答詢時連說4次“不會”，形容李懷仁“很低調啦”。



宋立彬質詢時更在螢幕上秀出一張李懷仁喊冤“眼睛小錯了嗎”的新聞，宋立彬痛批“眼睛小沒有錯，打瞌睡才有錯！還沒上任就給大家感覺不好！”宋立彬現場問所有官員“自認眼睛小會被誤會打瞌睡的請舉手。”眼看官員面面相覷沒人舉手，宋立彬直說“未來不要再用這種借口，根本投機取巧！”



針對議會火速協調，讓陳其邁可北上參加520就職典禮，宋立彬質疑陳其邁“議長康裕成不是新潮流嗎，怎麼會新潮流叫你去你叫去，這樣不這是當細漢嗎？難不成是在提醒你目前新潮流當家作主？市長你會不會參加520？”宋立彬更對陳其邁說“提醒你啦，新潮流沒有那麼好心啦，是在挖洞給你跳。”



陳其邁起立回了一句“我會跟盧秀燕市長坐在一起。”宋立彬回嗆“那就代表要去嘛”宋立彬接著用大螢幕秀出一張圖“參加，眼痛，不參加，心痛”來諷刺陳其邁比賴清德更早參政，到台北看到賴就職眼痛，沒北上看到電視也會心痛。宋立彬也挪2分鐘時間借給陳其邁來祝福賴清德，酸他不用特別北上了。

