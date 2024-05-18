冷則剛：美國維持科技霸權　有三個主要支柱

“中研院”政治學研究所研究員冷則剛。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月18日電（記者 俞敦平）面對美中對抗新局勢下未來地緣政經發展的走向，“中央研究院”政治學研究所研究員冷則剛17日於台北論壇舉辦的新書發表會中，提出了他的觀察。他認為美國的科技發展成功，歸納為三個主要支柱，多元創新的社會和企業文化、聯邦政府的積極介入和地緣政治的多邊操作。這些因素共同構成了美國科技霸權的基石。也因這些因素的綜合作用，使得美國在全球科技競爭中保持領先地位。



台北論壇17於台大校友會館舉行“解構美國—世界霸權的過去、現在與未來”新書發表會，該書由台北論壇執行長何思因邀集產、官、學界的美國研究專家，以及自台灣赴美任教的學者共同撰寫並主編。發表會由何思因主持，並邀請本書作者之一的冷則剛以“美國科技發展的政經動力”為題發表演說。並有前“外交部長”林永樂、中磊電子股份有限公司榮譽董事長暨共同創辦人王伯元等重量級人物出席。



冷則剛表示，長期以來人們認為美國的高科技成就源於草根創業精神和矽谷模式，這固然有其道理，但僅僅是一部分。美國政府的積極介入對於其科技霸權的建立和維持至關重要。例如，在二戰後，聯邦政府通過太空總署（NASA）、國防部（DOD）等機構推動科技發展。80年代，日本的經濟挑戰促使美國進行政策調整，而當前中國大陸的崛起更是引發了美國政府的多方應對。

