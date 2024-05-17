鍾佳濱撲倒陳菁徽　高金素梅轟要致人於死

高金素梅（中）及柯志恩等人，陪同陳菁徽（右）舉行記者會。（照:高金素梅臉書） 中評社台北5月17日電／“立法院”朝野“立委”今天為了處理“國會”改革法案爆發多波激烈衝突，民進黨“立委”鍾佳濱在議場主席台“飛撲”國民黨“立委”陳菁徽，外界譁然。對此，無黨籍“立委”高金素梅表達憤怒，“簡直是我22年來在“立院”最驚悚一幕！”、“致人於死啊”。陳菁徽面對鍾佳濱的道歉也說，“狡猾的笑容都不代表什麼，最開始起心動念都不單純，不需要做完再講五四三。”



國民黨“立委”柯志恩、王鴻薇、無黨籍“立委”高金素梅等人陪同陳菁徽舉行記者會，並出示照片證實鍾佳濱刻意抱摔陳菁徽。高金素梅表示，鍾佳濱每次都這麼衝動對待議事攻防，但這次是要置陳菁徽於死，院長韓國瑜一定要主持公道。



根據《中時新聞網》報導，高金素梅接受媒體聯訪時痛批，這景象簡直是她22年來在“立院”最驚悚一幕，並批鍾佳濱一直以來都用衝動舉動對待議事攻防，因此要譴責他“是要讓女委致人於死啊”，在場看了都感到非常驚悚。



“太可怕！”高金素梅喊話民進黨或韓國瑜院長一定要主持公道，不管是怎樣的政治攻防都沒這麼驚悚，讓人毫無招架之力，倒栽蔥下去，所幸陳菁徽頭部沒有著地。她並認為民進黨要克制，黨團3長要讓委員不能做出這麼危險且對女性侮辱的手段。