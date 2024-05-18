王伯元：儒家文化是半導體成功的關鍵因素

王伯元。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月18日電（記者 俞敦平）中國大陸近年來的迅猛發展，特別是在培養理工科學生和國家的投入方面超過美國政府。這引發了對未來美中科技競爭格局的思考，中國大陸是否能在科技業中創出有別於美國所主導的第二套不同的規則？“中央研究院”政治學研究所研究員冷則剛認為，科技發展不僅僅是研發，更重要的是企業精神，這是美國和台積電能夠保持優勢的關鍵。中磊電子共同創辦人王伯元則補充說，他認為儒家的文化是台積電成功的關鍵因素，因此他認為半導體的製造大概衹有在儒家文化盛行的中國大陸、台灣、日本和韓國有機會成功。



台北論壇17於台大校友會館舉行“解構美國—世界霸權的過去、現在與未來”新書發表會，該書由台北論壇執行長何思因邀集產、官、學界的美國研究專家，以及自台灣赴美任教的學者共同撰寫並主編。發表會由何思因主持，並邀請本書作者之一的“中央研究院”政治學研究所研究員冷則剛以“美國科技發展的政經動力”為題發表演說。並有前“外交部長”林永樂、中磊電子股份有限公司榮譽董事長暨共同創辦人王伯元等重量級人物出席。



對於大陸在擁有大量政府投資和遠超過美國所培養的理工人才，是否能在目前的世界科技局勢中創造出新的規則的提問。冷則剛認為美中各有其優勢和盲點。他提到，儘管中國在某些領域如飛機製造和電動車項目取得成功，但在半導體等需要地方層級運作的領域則面臨挑戰。他強調，科技發展不僅僅是研發，更重要的是企業精神，這是美國和台積電能夠保持優勢的關鍵。他還指出，將實驗室的研究轉化為市場上有應用性的企業產品是一個重要的後端工作，並且基礎科學的重要性不容忽視。

