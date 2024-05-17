傻眼！綠委郭國文搶走秘書長的議事本拔腿開溜

綠委郭國文搶走周萬來手上的文件。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月17日電（記者 鄭羿菲）“立法院”下午將處理“國會”改革五法，民進黨“立委”在下午2點開始連續發動數波攻勢想攻上主席台，但均以失敗告終。在下午3點6分左右，當“立法院長”韓國瑜在主席台上宣布事項時，民進黨“立委”郭國文瞄準72歲“立法院”秘書長周萬來手上的議事本，直接以蠻力搶走，周萬來雖一度想保護手頭的文件，但仍讓郭國文成功搶走，隨後郭國文一溜煙跑出議場。



綠委郭國文強力搶奪周萬來的議事本，周萬來為保護文件，還摔倒到地上，連眼鏡都掉了。只見郭國文搶到議事本後，秒衝出議事場外，遭到眾多藍委痛斥，高喊郭國文打老人，要求他出來面對。



郭國文搶周萬來文件的舉動，引起藍營非常大的不滿，頻頻叫罵“柯建銘老賊出來面對！”、“能夠打周萬來嗎？”、“郭國文攻擊秘書長！”、“搶劫犯，丟臉！”、“‘立法院′從沒有‘立委′攻擊議事人員的情形，民進黨太脫序”。



藍委陳玉珍痛罵，真是不可置信，“立法院”從來沒有“立法委員”攻擊議事人員的情形發生，這個是第一次，民進黨太脫序了。



周萬來手上的文件被搶走後，苦笑著走上主席台，在韓國瑜身旁邊搖頭邊說明剛剛的狀況，滿臉掛滿著無奈。

