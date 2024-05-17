中評鏡頭：韓國瑜宣布協商　藍綠繼續纏鬥

韓國瑜出面宣布繼續協商休息，綠委吳思瑤企圖佔主席台，被多名藍委阻攔。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月17日電（記者 張嘉文）“立法院”今日爆發多起衝突事件，“立法院長”韓國瑜為此多次宣布休息並黨團協商，民進黨“立委”吳思瑤想隨著韓進入主席台，遭一群藍委擋下。



藍委護衛“立法院長”韓國瑜在下午2點53分左右要進入議場時，鍾佳濱、郭國文再度想跳進主席台，當鍾佳濱被藍委阻擋時，郭國文則在背後出力要硬推鍾佳濱往前，最後只讓鍾佳濱跌坐在地上，藍委再度化解綠委攻勢。