劉必榮語中評：堅持中華民族才是和解契機

台灣東吳大學政治學系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月18日電（記者 鄭羿菲）台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，賴清德的520演說若談中華民族、炎黃子孫，會是一個和解契機，若連這都不願承認，要降低兩岸緊張關係是緣木求魚。指標性的觀察是賴清德會不會順便鬆綁兩岸政策，如解除觀光禁團令，這對民進黨是成本最低，又能展現兩岸善意的舉動。



劉必榮說，充其量520演說只是一個四平八穩的過場，賴清德會講什麼美國一定都看過，而解除禁團令則是民進黨去緩和現在兩岸緊張關係的最低成本的方式。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



2024大選後，兩岸互動上各自有何策略？劉必榮接受中評社訪問表示，大陸的策略很清楚是強硬、溫和兩手策略，看看台灣會怎麼反應。軟的像是習馬二會、“福馬同城通”、開放福建居民到馬祖旅遊，硬的則包括大陸海警多次編隊進入金門“禁限制水域”、解放軍機艦繞台，甚至僅距基隆僅37海浬與、41海浬，及點名台灣5位名嘴將依法懲戒。

