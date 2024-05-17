陳菁徽遭綠委攻擊撲倒　黃昭順哽咽支持提告

藍委徐巧芯PO出綠委鍾佳濱摸藍委陳菁徽屁股的照片，痛批“噁心”。（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北5月17日電／“立法院”朝野今天為處理“國會”改革法案爆發多波激烈衝突，民進黨“立委”鍾佳濱在議場主席台“飛撲”中國國民黨“立委”陳菁徽，外界譁然。國民黨“立委”徐巧芯17日在臉書PO出，鍾佳濱摸陳菁徽屁股的照片，痛批“噁心。”陳菁徽母親、前國民黨“立委”黃昭順受訪時哽咽，支持女兒提告，並籲賴清德出來面對。



鍾佳濱事後道歉稱，腳踩到“紙張”後滑倒。對此，陳菁徽怒嗆，鍾佳濱的道歉是建立在謊言之上。



陳菁徽是美國約翰霍普金斯大學公共衛生研究所碩士、台北醫學大學醫學系畢業，專攻不孕症的婦產科醫師，這是她由醫轉政的首屆“立委”。



對於女兒在“立院”遭綠委攻擊，黃昭順受訪時憂心說，昨天聽柯建銘放話後，就提醒過女兒，沒想到今天還是發生意外。陳菁徽今天原本被分配到的工作是照顧受傷藍委，在台上沒有任何武器，手無縛雞之力，卻遭男“立委”肢體攻擊，差點“倒頭栽”腦袋開花。



黃昭順表示，好險陳菁徽後方有人扶著她的腳，否則後果不堪設想，控鍾佳濱觸犯性騷、暴力等罪，且說謊踩到紙才滑倒，畫面會說話，鍾根本沒有道歉的誠意，她支持陳菁徽提告。



黃昭順強調，以前“立法院”再怎麼打，都是男生跟男生、女生跟女生，這是基本原則，男女份際要拉好，“這種份際都沒拉好還當什麼“立委”。



提到女兒受襲，黃昭順不捨哽咽說，看到畫面第一時間就是很心痛，不捨語帶哽咽說，“我從來沒有打過菁徽”、“我們家從來沒有打過菁徽”家中從不體罰，但陳菁徽卻被鍾佳濱重摔兩次，不捨反問記者“如果是你你會忍受嗎？”就算別人的孩子也不能這樣打啊。



徐巧芯也對此表示，“兩個字：噁心。”更是發出照片表示，民進黨“立委”鍾佳濱摸國民黨“立委”陳菁徽屁股。