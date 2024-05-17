宣傳新竹動漫節　高虹安化身芙莉蓮驚艷

新竹市長高虹安出席國際動漫節展前記者會，裝扮成芙莉蓮，驚艷全場。（高虹安臉書） 中評社新竹5月17日電／新竹市首屆國際動漫節將於5月25日至26日在市立體育館盛大開幕。台灣民眾黨新竹市長高虹安與副市長邱臣遠17日分別化身知名動漫角色“芙莉蓮”、“欣梅爾”，出席《漫人祭－2024新竹國際動漫節》宣傳記者會，並偕同新竹在地漫畫家阿推與茜Cian、新竹飯店業者及新竹青年裝扮者（Coser）們共同為動漫節揭開序幕。



高虹安化身的角色“芙莉蓮”是山田鐘人原作、阿部司作畫的日本成人動漫《葬送的芙莉蓮》，2020年4月28日開始連載於《週刊少年Sunday》，之後改編為電視動畫。



高虹安指出，竹市首場動漫節活動匯聚來自台、美、日等地共14位動漫藝術家參展，並舉辦Cosplay大賽、動漫音樂秀以及漫人市集等精采節目，歡迎喜愛動漫的朋友們，一同參與竹市首場動漫盛典。



今日高虹安與邱臣遠分別Cosplay“芙莉蓮”、“欣梅爾”，兩位有別以往處理市政時的嚴肅風格，如此反差的模樣一踏入會場，立即嗨翻全場。高虹安更引用芙莉蓮的經典台詞“如果是勇者欣梅爾的話，一定會來新竹國際動漫節”，並邀請全台的動漫迷們一同參與竹市動漫節盛會。



高虹安說， “新竹國際動漫節將是一場充滿歡樂、創意及想像力的動漫盛典”。市府團隊落實“美感新竹、青年活力”施政策略，為喚起青年世代共鳴並重視動漫產業，市府首次以新型態的動漫形式呈現城市特色。



這次為期2天的動漫節相當精采，包含Cosplay大賽匯集44組參賽隊伍，將選出前四名、最佳表現及最佳造型獎，共10個獎項，最高獎金新台幣3萬元，現場將有許多Coser盡情展現自我。還有動漫音樂秀以及知名VTuber與Coser分享會等節目，邀請動漫迷及Coser們一起參與。



此外，市府更與《好好手感微笑市集》合作在孔廟廣場舉辦“漫人市集”，匯集70家品牌攤位，包括手工藝品、文創商品和創意美食等，為動漫節增添更多魅力。