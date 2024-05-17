台北動物園瀕危動物故事館開工　團團回來了

大貓熊“團團”標本17日搶先亮相，栩栩如生的模樣，讓粉絲好感動。（台北市立動物園提供） 中評社台北5月17日電／今天是國際瀕危物種日，台北市立動物園特別舉辦“瀕危動物故事館”開工典禮，未來將展示穿山甲、射紋陸龜、無尾熊、黑腳企鵝和大熊貓等20多種動物的形態標本。2022年病逝的大熊貓“團團”標本今天搶先亮相，栩栩如生的模樣，粉絲直呼“好真實、好感動”。



台北動物園園長諶亦聰表示，今年是台北動物園建園110周年，園方從早年收藏珍奇物種到今日以瀕危動物保育為本，強化動物福祉、保育研究、棲地保護與復育等為經營發展核心。



她說，“瀕危動物故事館”將透過動物園持續保存的重要物種，如大貓熊“團團”，以形態標本等樣貌為保育計劃及成果代言，結合動物園110周年的13種焦點保育物種，如穿山甲、無尾熊等國際關注物種，倡議氣候變遷行動、國際保育行動合作、向生命學習、翻轉全球物種瀕危趨勢行動等。



園方補充，“瀕危動物特展”未來將展出20餘種動物的形態標本，包括穿山甲、射紋陸龜、無尾熊、黑腳企鵝等，其中也包含最受關注的大熊貓“團團”。



國際自然保護聯盟(IUCN)從1963年起編寫瀕危物種紅色名錄，將全球生物的生存狀態分為9個等級。2006年美國瀕危物種聯盟(Endangered Species Coalition)將五月的第3個星期五訂為“國際瀕危物種日”，目的即在喚起大眾重視因棲地開發、環境汙染、非法獵捕、氣候變遷等因素對於野生生物造成的威脅，為翻轉物種生存狀態做出努力。