韓國瑜一度被關院長室　傅崐萁：再放軟無寧日

韓國瑜今日一度被綠委關在院長室，主持議事時西裝差點被扯下來。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月17日電／藍白陣營“國會”改革法案17日力拚三讀，議場持續爆發衝突，中國國民黨“立法院長”韓國瑜召集朝野黨團協商。國民黨團總召傅崐萁提及韓國瑜遭民進黨“立委”禁錮於院長室，無奈表示若韓國瑜“再這麼放軟，‘國會′永無寧日”。



民進黨團幹事長吳思瑤則呼籲，別逼迫韓國瑜進行非法的議事主持，盼法案能透過好的審查和對話程序來處理。



吳思瑤指出，韓國瑜曾說“國會”是論理、而非比拳頭的地方。但她剛才在議場樓下的小會議室中，聽到傅崐萁不知道在跟誰講電話，傅崐萁跟對方說“調多點警察來”。她也向台灣民眾黨團總召黃國昌說，表情管理要學一下。



傅崐萁則批評，若“立法院”變成民進黨肆意妄為的樂園，“院長，很抱歉，你也有責任，為什麼可以這樣”。傅崐萁說，為什麼連一個“國會議長”該擁有的人身安全都要放棄，民進黨剛才竟以流氓行徑，把韓國瑜禁錮在院長室、還不得開門。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘更當眾威脅，“出去只能宣布協商”，而他是打電話報警通知此事，因為他也是被害人之一。



“院長，如果再這麼放軟的話，‘國會′永無寧日”，傅崐萁強調，今天是“國會”最黑暗的一天，“立法院”從來沒有院長被幫派式的流氓禁錮在房間，還要講好條件才能出來。若韓國瑜姑息，這不會讓“國會”成長，“院長，你真的要堅持，你今天要對‘全國國人′，我們為什麼不能開會，為什麼你主持議事就要被暴力相向”？

