馮國豪語中評：美國施壓賴清德才會改變

崑山科技大學公關及廣告系退休教授、台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月18日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪接受中評社訪問表示，蔡英文、賴清德都無法承認九二共識，皆無法完成大陸的答案卷，賴的獨色彩更重。美國已面臨以巴衝突、俄烏戰爭，不希望、也沒能力在台海開闢第三戰場，賴受美壓力才會改變作法。觀察賴營在520前營造的氛圍，馮國豪質疑，僅口頭表達善意沒有用，其實能做的好像不多，譬如解除禁團令、不限制海峽論壇，賴“做”得到嗎？若不做兩岸關係只會更壞，不會再有緩衝。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，先後任教於世新大學、台北教育大學、崑山科技大學。



下週即是520，賴清德能完成蔡未完成的答案卷嗎？



馮國豪表示，問題就在民進黨到底要不要承認九二共識，也就是一個中國原則。蔡英文親美，運氣好，遇到中美對抗的大環境，押寶美國短時間上是有利的。



賴清德碰到的問題與蔡英文有點一樣又有點不一樣，馮國豪表示，蔡、賴都不可能承認九二共識，但賴更加偏獨，要去面對蔡提的“主權互不隸屬”，但是賴延續蔡的“四個堅持”改說“四大支柱”，但後面的還沒有說，四大支柱比較溫和，因為這是對美國說的，代表執政後不會亂來。但賴就職演說就要去面對是否要承認九二共識，賴清德不會承認，那怎麼辦？



外界都說賴清德不怎麼變，馮國豪認為，賴骨子裡還是獨，只是做法上還是有可能會調整，因為背後就是來自美國的壓力。