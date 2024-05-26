劉必榮語中評：以色列是拜登競選的最大變數

台灣東吳大學政治學系教授劉必榮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月26日電（記者 鄭羿菲）台灣東吳大學政治學系教授劉必榮接受中評社訪問表示，美國總統拜登的大選現在有三大議題非常頭痛，貿易問題、移民問題、以色列問題，而支持以色列已讓民主黨年輕票源分裂，美國非常想自以巴戰爭抽身，但以色列、巴勒斯坦武裝組織“哈馬斯”都各懷鬼胎在拖時間，以巴戰爭成為拜登選舉非常大的變數。



劉必榮，美國約翰霍普金斯大學國際關係碩士、維吉尼亞大學國際關係博士，研究專長為國際政治、外交政策與東南亞研究等，並專研談判理論、孫子兵法與衝突解決等。目前除任教於東吳大學政治系，亦為台北市談判研究發展協會理事長與和風談判學院主持人。



劉必榮接受中評社訪問表示，支持以色列，讓現在的美國民主黨人呈現分裂，也成為現在美國總統拜登競選連任的最大變數。民主黨的年輕支持者，現在很多參加大學裡支持巴勒斯坦的運動，但也有不少民主黨人是猶太人，因此可以看到拜登一方面在外交上對以色列施壓，但又在軍事上強調不會背棄以色列的安全。



劉必榮認為，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不理會美國的意見攻擊拉法，是抓準美國不會真與以色列翻臉，更多的是為自己的政治考量，因為內塔尼亞胡若不打拉法，以巴戰爭就要落幕，聯合政府中激進的政治人物就會退出，聯合政府自然就垮了，這會影響內塔尼亞胡個人的政治生命，為了保住自己的權位，內塔尼亞胡只能選擇進攻拉法，但至今也只是技術性的攻打，並不是毀滅式的攻擊拉法。

