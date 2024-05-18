中評關注：藍綠上演全武行 因條文充滿危機

昨天為了表決“國會”改革方案，從凌晨開始朝野就有好幾波衝突。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月18日電（記者 黃筱筠）“立法院”昨天表決“國會”改革相關法案，與國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁推動的花東建設特別條例，爆發嚴重衝突，標籤明顯的挺賴“立委”昨天放開來衝，充分展現賴清德日前與綠委餐敘時下達的“反守為攻”命令。但520前夕，朝野上演激烈衝突，不少藍綠委都掛彩，抬進醫院，可預見賴清德下週就任後，朝野氣氛將淪為僵局，未來許多議事攻防，很可能都要上演全武行、當家鬧事。



賴清德今年大選之後，雖然拿下勝選，但得票僅有四成多，加上民進黨“國會”席次未過半，是雙少數執政。但賴清德放任“立法院”黨團採取強力攻勢，不僅不幫忙踩煞車，日前跟綠委餐敘時，還下達團結作戰，反守為攻的指令。



昨天一早民進黨挺賴“立委”郭國文“出手”，推了民眾黨黃國昌的臉，雖然影片看起來，確實沒有很用力，不太像打巴掌，但不管如何就是郭國文先“出手”推臉，畫面呈現出來就是打巴掌的形象。甚至下午還搶奪高齡72歲秘書長周萬來手上資料，如果一個不小心推倒周，讓周受傷，事情就大條。



對於搶了文件就跑，郭國文事後還聲明，文件是面對藍白藉由多數暴力，意圖運用表決取代委員會質詢，以及逐條協商，來強行通過違憲的擴權法案，所做出的議事杯葛行為。郭解釋“搶東西”的行為，也令人開眼界。

