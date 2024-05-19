中評鏡頭：高雄都會公園可神遊東沙之美

位於高雄都會公園的“內政部國家公園署海洋國家公園管理處”解說服務中心，一進門，地板就是東沙環礁空照圖。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月19日電（記者 蔣繼平）太平島、東沙群島都屬於高雄市，皆被劃入高雄市旗津區最南端的中興里，一般人雖沒機會登島，但可以訪高雄都會公園內的“內政部國家公園署海洋國家公園管理處”解說服務中心，隔海欣賞東沙島之美。



“東沙環礁國家公園”是第七座“國家公園”，也是第一座“海洋國家公園”，於2007年1月17日成立，範圍包含南海的東沙島與其環礁及附近海域，總面積達35萬3667.95公頃，陸域面積約為178.57公頃。環礁西側為東沙島，中間包圍海水成為一個環礁內潟湖。



不過，東沙環礁與其他公園不同，目前僅為了生態保育，並不對一般民眾開放觀光。主島東沙島也無常駐人口，僅“海巡署”官兵200人駐島。



為了推廣，在楠梓區的高雄都會公園內設有解說服務中心，展示內容除詳盡介紹“國家公園”資訊外，並規劃了生物標本、多媒體導覽平台及親子DIY等互動展示區。現場可以看到珊瑚化石，還有展示從東沙島運來的白砂，可以直接用手觸摸體驗顆粒質感。另外東沙島島碑、“南海屏障”“國碑”、東沙大王廟等也有照片可供欣賞。



東沙島屬於高雄市管轄，過去前高雄市長謝長廷1999年5月曾登上東沙島漁民服務站，還掛上“旗津區中興里18鄰31號”門牌宣示“主權”，之後換前高雄市長陳菊主政，2007年也曾登島過。

