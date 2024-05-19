嚴震生語中評：台灣4個“邦交”國有危機

嚴震生。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月19日電（記者 黃筱筠）蔡英文執政8年，丟掉10個“邦交”國，目前只剩下12個。賴清德上任後外交關係可能陷入危機。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問點名說：台灣目前的12個“邦交”國，4個有危機，包括：歐洲梵蒂岡、中南美洲的巴拉圭與瓜地馬拉，以及加勒比海地區海地。



“中華民國”目前剩下12個“邦交”國，包括歐洲梵蒂岡，非洲史瓦帝尼，大洋洲馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯，以及中美洲貝里斯、瓜地馬拉、加勒比海地區海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁和南美洲巴拉圭。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



嚴震生表示，“外交部長”吳釗燮之前點名兩個“邦交”國有危機，但他認為梵蒂岡、瓜地馬拉、巴拉圭、海地都不穩。



他也說，帛琉大概不會動，目前還是聽美國，他舉例說，聯合國大會表決阿聯酋所提巴勒斯坦加入聯合國決議草案，143國贊成、25國棄權、9國反對。這9個反對的國家中，除了美國與以色列自身，另7個國家是：阿根廷、捷克、匈牙利、密克羅尼西亞、諾魯、巴布亞紐幾內亞、帛琉。

