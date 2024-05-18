嚴震生語中評：對賴清德兩岸關係完全不樂觀

嚴震生接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月18日電（記者 黃筱筠）520上任的賴清德兩岸論述會不會朝緩和方向發展？台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，應該還是維持現狀，賴一定會講“中華民國台灣”。絕對不會講中華民族，因那是配合大陸講話，賴不可能接受。賴就是重複蔡英文過去8年的基礎，但應也不會講到兩岸人民關係條例，賴不想觸及法律的東西，兩岸關係若變成制度化，那就不是“兩國”，賴應該不會講制度性的東西。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士，曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



嚴震生說，大陸對賴清德是“聽其言、觀其行”，至於對賴清德520談話，他認為，對於兩岸關係和緩不樂觀，沒有期待就沒有傷害。賴起手式已經比較弱，過去在民進黨又是孤鳥，怎麼鞏固自己的力量，會是賴思考的地方，但賴的弱點是死忠支持者中沒有重量級的人，因此賴沒有重量級倚靠，對於賴清德上任之後的兩岸關係“完全不樂觀”。



至於特赦扁的議題，嚴震生說，他過去很少談這個議題，但傳出蔡英文卸任前特赦扁，但最後卻沒有，蔡英文非常壞，對於特赦扁議題說來不及，“根本是故意”，蔡英文就是玩假的。而挺扁“立委”蔡易餘挺扁也是假的，選舉之前為什麼不對扁特赦議題做出修法等，民進黨對於特赦扁都是假的，陳水扁很慘。



他也說，如果陳水扁自認是冤枉，那民進黨上任8年怎麼都不處理，可以還扁一個清白。韓國卸任總統如果判有罪，像是韓國盧泰愚或是朴槿惠被特赦都出來道歉，也很愧疚。那陳水扁如果被特赦，就出來道歉，但是扁根本沒有感到愧疚。



府方交接小組日前公布“國安會”人事案，現任諮詢委員傅棟成、黃曙光留任；現任“總統府”副秘書長黃重諺、前“總統府”副秘書長馬永成、“中研院”資訊研究所資通安全專題中心執行長李育杰、台大法律系教授姜皇池候任諮詢委員。現任台“國安會”副秘書長徐斯儉、劉得金留任。太陽花學運出身，現年36歲的前民進黨副秘書長林飛帆候任台“國安會”副秘書長。