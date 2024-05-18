不受“立院”打架影響藍白委今晨趕赴太平島

藍委、“外交國防委員會”召委馬文君組織考察團赴太平島。（中評社資料照） 中評社台北5月18日電（記者 張嘉文）“立法院”“外交及國防委員會”18日將赴太平島考察，原定17日下午搭機出發前往屏東，18日一早就飛往太平島。但因17日“立法院”院會進行表決大戰至深夜，一整天多輪推擠衝突，疲累不堪，委員會17日晚間發布通知，18日清晨5時40分在松山指揮部集合，飛機6時準時起飛至空軍屏東基地，再轉赴太平島。



原登記參加太平島考察的“立委”約20位，分別是“副院長”江啟臣、國民黨“立委”馬文君、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍；以及民眾黨“立委”林憶君、林國成、陳昭姿。民進黨“立委”沒有報名考察團。



原本“立法院”“外交及國防委員會”提供的行程通知，該考察團原訂17日下午在“立法院”會後，搭機前往空軍屏東基地；18日上午7時，搭乘C－130運輸機前往太平島，預計當天上午10時30分抵達，在島上考察戰備操演、新建碼頭等，約下午1時搭機返回屏東。



依行程規劃，考察團抵達太平島後，將直接驅車前往南疆鎖鑰“國碑”合影，隨後聽取太平島相關簡介，視導戰備操演，前往新建的太平島碼頭視察，並在島上用餐；考察團午餐後，前往島上觀音堂祈福，隨後於下午1時搭機返台，預計下午4時30分抵達屏東機場。



但因為“立法院”院會17日處理“國會”改革相關法案，朝野爆發激烈衝突，通宵上演表決大戰，“外交及國防委員會”17日晚間通知，太平島行程的會合地點，更改為18日清晨5時20分在“立院”群賢樓、或5時40分空軍松指部，飛機定6時準時起飛至空軍屏東基地。