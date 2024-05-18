中評關注：新科藍委戰力強　賴執政很難過

藍委們死命守住主席台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月18日電（記者 張嘉文）“立法院”17日通過藍白共同提案的“國會”改革五法，過程中朝野衝突不斷，執政的民進黨因為“立院”席次不敵藍白相加，搖身變回八年前過去的少數黨，招數盡出，包括多次衝撞要反占領主席台，過程中多位藍綠“立委”皆掛彩送醫，提出案海戰術、藉黨團協商機會阻擋“立法院長”韓國瑜上主席台等等。



但綠委們雖頻頻出招，守在主席台的國民黨“立委”們完全沒有退縮，予以反制，排除一切困難，就是要通過這次的“國會”改革法案，讓人看到和過往不同的藍委剽悍戰力，而這樣的風格，對於接下來賴清德四年的少數執政將會是大麻煩。



國民黨“立委”在過去八年間，因為“立法院”席次居於絕對少數，舉手舉腳來表決都贏不了，被民進黨“立委”完全輾壓，綠營想通過什麼法案就通過，即便發動杯葛也因為人數太少，常常輕易就被綠委們排除。



也因為如此，藍委過往的杯葛戰術常被認為因為贏不了，只是做做樣子、過過場，有表達抗議和反對即可。



可是這次的新“國會”完全不同，在藍白“立委”相加已過半，可以一同推動在野黨有共識的法案，加上國民黨“立委”戰力大升級，眾多新科“立委”如吳宗憲、游灝、林沛祥、謝龍介和邱鎮軍等都人高馬大，另外台中“立委”黃健豪、廖偉翔和羅廷瑋加上桃園“立委”牛煦庭都年輕敢衝。



在17日的“立院”衝突中，這些新科藍委都完全發揮功用，從一早“立院”議場開門前的爭搶遞案接著占領主席台，保護主席台，加上排除綠委的衝撞進攻等等，都可以看到這些新科藍委的拚搏身影，加上原本就戰力十足的金門女藍委陳玉珍，都讓外界看到不一樣的藍委慓悍風格。