藍白委太平島考察　江啟臣寄信賴籲永保太平

考察團在馬英九落款的紀念碑前合影。（馬文君辦公室提供） 中評社台北5月18日電（記者 張嘉文）“立法院外交及國防委員會”今天赴太平島考察，包括“立法院副院長”江啟臣、召委馬文君等10位國民黨、民眾黨“立委”前往。江啟臣在太平島上的郵局寄了明信片給即將在後天上任的賴清德，寫上“‘中華民國′，永保太平，你我有責”，呼籲賴在520就職時公開重申太平島是“中華民國”領土，宣示南海主權，以正國際視聽。



此次太平島考察行程，原有20位國民黨、民眾黨“立委”報名參加，但因“立法院”會昨天挑燈夜戰處理“國會”改革修正法案，朝野爆發激烈肢體衝突，讓不少已報名的“立委”都取消行程，最終剩下10名“立委”，包括“立法院副院長”江啟臣、“立法院外交及國防委員會”召委馬文君、國民黨“立委”翁曉玲、黃仁、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、賴士葆、羅廷瑋、以及民眾黨“立委”陳昭姿等人參與考察。



馬文君辦公室隨後發布考察相關照片與影片，考察團一行搭乘空軍C-130H運輸機抵達太平島後，由江啟臣最先自艙門步出，眾人在引導下與列隊歡迎的島上各單位代表逐一握手問好，也依序向官兵代表致意。



江啟臣、馬文君等一行人隨後赴“南疆鎖鑰”“國碑”以及馬英九落款的“和平南海、國疆永固”紀念碑合影，並聽取太平島相關簡介，前往新建的太平島碼頭視察。從發布的照片也可看到，“海巡署”1000噸級苗栗艦（CG-131）正靠泊於港內。



考察團在島上用餐並頒贈加菜金，江啟臣在餐會上致詞說“我們來這裡就是帶來感謝”，他強調，太平島駐守官兵在距離台灣本島1600公里以外地方，捍衛著領土、守護著南海，此地情勢變化萬千，但是“立委”在後方、在台灣絕對全力支持大家，讓駐守官兵不用感到孤單，需要任何“立委”在“立法院”支持的地分，請盡量吩咐，不需要郵局透過寄信，直接使用通訊軟體或是打電話都可以。



江啟臣也透過臉書發文表示，今天是他第2次到太平島考察，上次是2016年7月12日，國際仲裁法庭將太平島認定為“礁”後，他當時擔任“外交國防委員會”召委，邀集跨黨派“立委”於7月20日登島宣示“主權”、慰勞官兵、視察防務，並證明它是“島”，更是“中華民國”領土，無庸置疑。



江啟臣說，他也自太平島郵局寄了四張明信片，一張給“立法院長”韓國瑜、一張給台中市長盧秀燕、一張寄回他的辦公室，最後一張則是給將上任的賴清德，並寫上“‘中華民國′ 永保太平 你我有責”，籲請賴在520就職大典上，公開重申太平島是“中華民國”領土，宣示南海主權，以正國際視聽，並團結“國人”同胞，守護“國家領土”，捍衛“國家主權”。

