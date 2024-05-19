中評專論：520就要掀牌了 台海能穩定嗎

賴清德。(中評社 資料照) 中評社台北5月19日電（評論員 林淑玲）賴清德團隊昨日提前釋出520就職演說4項元素“穩健、自信、負責任、團結”，未見對兩岸關係的經營，反而流露出強烈抗中色彩。即使是賴今年1月的勝選之夜國際記者會的談話，​​也只提到“中華民國”“憲政體制”，比蔡英文2016就職演說倒退不少，接下來台海能否穩定，賴清德520上場的實際演說內容高度重要。



賴清德“國安”團隊昨日透過官媒拋出520就職演說“穩健、自信、負責任、團結”4大關鍵要素，​​並提到“國安”高層日前在內部一場簡報分析最新4大情勢，通篇皆是以批判中國大陸、抗中為主軸。賴政府“國安會”由獨派擔綱，吳釗燮出任秘書長，會提出以對抗大陸為主的情勢分析不意外，從用人來觀察政策，賴就職演說的方向性不難判斷。



到目前為止，賴團隊拋出的520就職演說部份內容，就兩岸關係來看，遠比蔡英文2016第一任的就職演說倒退許多，當時蔡這項演說因沒有提到九二共識，被大陸認為是未完的答卷，兩岸從此冰封。但蔡至少還提到幾個核心元素，包括一，承諾依據“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。二，​​1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實。三，​​既有政治基礎包括兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果。賴若連這些也完全不提，也不談習馬二會後的兩岸通關密語“中華民族”，這份答卷之於兩岸關係的分數應是更低。

