宋興洲：國際形勢不許冒進　美會設法約束賴

東海大學政治系教授宋興洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月20日電（記者 方敬為）針對賴清德520就職後的兩岸及國際形勢，東海大學政治系教授宋興洲19日出席座談表示，賴已宣示延續蔡英文路線，也就是維持現狀的調性，顯然背後有美國約束，儘管賴台獨立場鮮明，但由於美國年底要總統大選，加上美中保持鬥而不破的競合關係，不會允許台灣冒進，賴還有棘手的內部問題，預期至少到今年底，賴政府都會採取低調求穩的路線。



台灣中區教授協會、史記文化事業出版社19日合辦“兩岸和平與融合”系列座談會，邀請中台灣學者探討“520新政府上台的兩岸關係”以及“台美中三方關係與地緣政治”走向。



對於賴清德上任後的兩岸情勢，宋興洲表示，預期賴520就職談話在兩岸方面不會有所新意，既然已宣示延續蔡英文路線，那兩岸關係並不會有太多變化，當然也沒有樂觀的空間，但研判賴上任後的政治風格會相對低調，因為外部形勢不會允許賴冒進。



宋興洲指出，從國際現實來看，美國年底要總統大選，尋求連任的拜登不會希望台海發生事端，觀察賴的“國安”人事沿用蔡政府團隊，副手蕭美琴又與美國有淵源來判斷，美國必然會設法約束賴清德，所以儘管賴清德有鮮明的“台獨”立場，也難以有所發揮，因為國際形勢不允許。



他提到，現在全世界都在看美國的大選結果，因為假設是特朗普上台，當前的國際形勢可能就要有所變化，在此之前，各方都在屏息以待，現任者拜登不希望在選舉之前國際間有任何騷擾問題，對台灣問題也是如此，美方要求台灣不要惹事生非，所以可以看到近期包括拜登、國務卿布林肯等，都公開表示遵守一個中國政策，當然無論是真心假意，但可確定的是，美國當前首要任務就是維持世界的穩定。



宋興洲預測，賴清德受制於國際形勢壓力，只能求穩，基本上搞不出什麼名堂來，可以看到印太周邊以美國為首的菲律賓、日本、韓國或者北約組織，即使在軍事演習或政治站隊上的動作頻頻，但美國同時也表達不願與中國脫鉤，美國仍然與中國保持鬥而不破的競合關係，台灣問題自然就會被壓抑下來，台海情勢自然也就會有太大的風浪。