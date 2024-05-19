520前夕　柯文哲率眾赴民進黨中央前抗議

柯文哲519號召支持者上街頭，在民進黨前辦集會活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月19日電（記者 鄭羿菲）賴清德520就職前夕，台灣民眾黨主席柯文哲19日下午在民進黨中央黨部前舉辦“519草根行動”抗爭，由於這是2024大選後首場大型政治性集會遊行，檢驗著柯文哲的號召力與政治實力。



“519草根行動”中午12點開放民眾與媒體入場，現場有近百位穿著白色上衣的志工集合。原本四線道的北平東路，警方架起簡易拒馬封了三條線道給集會活動使用。集會現場後隔了一條林森北路的草地，警方則規劃一小塊區域給其他意見的民眾表達意見。



活動為下午2點到5點，柯文哲將在4點左右上台演說。這場集會檢視著柯文哲在爭議3大案纏身、民眾黨多次與藍營合作後，支持者是否買單的指標。



柯文哲將這場集會遊行定調為，民進黨承諾了8年的“國會”改革、憲政改革、媒體改革、司法改革等政策，變成一張張的“芭樂票”，更手拿芭樂跑到民進黨前拍宣傳照，要人民上街頭向“芭樂黨（指民進黨）”嗆聲。



柯文哲也批評，民進黨為了阻擋“國會”改革法案，用許多不入流的手段，更惡質的是煽動群眾，硬扯程序不正義帶風向，再次證明“絕對權力使人絕對腐化”。