萬人力挺　柯文哲：威權再現革命就是義務！

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲19日下午在民進黨前舉行“草根行動”集會，宣布逾萬人到場，線上同步8萬人收看直播。柯文哲強調，民進黨政府在過去八年，不斷在同胞裡面製造敵人，導致台灣成為分裂的社會，如果新威權體制再現，那麼革命就是義務，因此民眾黨選擇走上街頭，想要替民進黨實現清廉勤政，還有愛民、愛鄉土的理想。



柯文哲話還沒說完，立刻引爆現場萬人高舉手中的芭樂歡呼，聲音之大撼動周邊大樓。



民眾黨民代也都出席這場抗爭活動，高人氣的“立委”黃國昌也轟，民眾黨在“立法院”要做的是幫民進黨兌現跳票8年的芭樂票，但民進黨團17日在“立法院”卻用暴力阻礙議事，沒辦法相信民進黨墮落成什麼樣子！這就是民進黨團結台灣的方式嗎？他也哽咽地說，今年1月13日大選落幕，他隔天走到辦公室，還看到“一個阿伯（指柯文哲）”正在擦白版準備早上7點半的晨會，因為要繼續為台灣人民工作，讓全台知道，台灣是屬於台灣人的！



柯文哲19日下午在民進黨中央黨部前、北平東路封街舉辦“519草根行動”集會活動，活動在下午2點開始，柯文哲在4點左右上台演說，現場達到人數最高峰，民眾黨宣布有超過萬名支持者出席力挺，線上同步8萬人收看。



柯文哲演說表示，他站在民進黨前情緒相當複雜，8年前蔡英文勝選說民進黨政府會謙卑、謙卑、再謙卑，但這8年來只看到傲慢、傲慢、在傲慢。在民進黨身上，只看到“權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。”8年來民進黨“立委”佔多數，衹有不想過的法案，沒有不能過的法案，今天民眾黨訴求的“國會”改革、媒體改革、司法改革、憲政改革，都是民進黨跳票了8年的芭樂票。



柯文哲說，民進黨這8年來的跳票，其實就讓我們看到民進黨的傲慢。他相信在場的民眾最不爽的就是詐騙，幾乎每隔一段時間就會接到詐騙電話，為何去年詐騙案件相較3年前增加了2倍？詐騙金額破新台幣88億元創新高？他後來想一想，因為民進黨政府就是最大的詐騙集團！



柯文哲舉例批評，社會住宅8年20萬戶做不到就說做不到，整天硬拗，現在還變成要8年100萬戶，當然更做不到，還說停電不是缺電，老百姓才不管到底發電夠不夠，反正就是沒電可以用，政府要做的就是把問題解決，不要整天老是怪小動物。台電本來是一個很好的企業，但過去2年虧損了4000億元，就是因為政治凌駕專業。