高雄綠主委選前黃金周　黃文益辦活動拉票

民進黨高雄市議員黃文益19日辦理親子活動時上台致詞。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月19日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市黨部主委改選將於26日投票，這次由獲“正國會”支持、湧言會市議員黃文益與個人名義參選、獲菊系支持的市議員陳慧文，進行兩強對決，選前一周雙方陣營都在積極拉票。黃文益19日下午舉辦大型親子活動，吸引500人到場同樂，黃文益上台致詞時還向民眾大方拉票“請支持1號”，選前一周積極拉抬聲勢。



由民進黨高雄市議員黃文益主辦的“高雄青春派對”活動，19日下午在高雄市新興區六合公園登場，邀請到藝人陽帆、黃妃、彭佳霓等人接力演唱及主持，現場另有兒童氣墊樂園、美髮義剪、美甲體驗等多項活動，周邊攤位結合公益，民眾憑發票即可參與。舞台前方擺放500張椅子，吸引許多長輩、親子一起到場同樂。



黃文益指出，本次活動主要是為了五月份是感念偉大母愛的季節，選在五月第三個星期日結合公益舉辦，去年辦理後效果不錯，因此今年續辦。



民進黨26日即將舉行全台縣市黨部主任委員、黨代表選舉，民進黨高雄市黨部這次共有2人登記，分別是湧言會的市議員黃文益，以及雖與“正國會”友好、但採個人登記、獲得菊系支持的市議員陳慧文，進行角逐。黃文益抽到1號，陳慧文抽到2號，選前一周，雙方都在積極拉票，吸引媒體到場關注。



這場活動雖然沒有民進黨黨內選舉的政治旗幟與文宣，不過“正國會”的綠委林岱樺，湧言會的綠委黃捷，以及湧言會要角、前綠委趙天麟今天都有來到活動現場。為了淡化政治色彩，活動並沒有邀請到場的民代上台致詞，僅由身為主辦方的黃文益上台說話。黃文益上台時有特別提到“再過一周就是黨內選舉，也請大家支持1號！”大方尋求支持。



黃文益在後台接受媒體聯訪時表示，最後一個禮拜，雙方陣營都在利用文宣進行宣傳，最後一周是關鍵期，沒有一方有把握穩當選，投票率會決定一切，會請支持自己的黨員26日一定要出來投票。黃文益也說，若當選，會讓黨部跳脫過去組織化的傳統形式，透過類似今天樣的親子活動走入民眾。