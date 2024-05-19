中評現場：黃捷男粉絲熱情　趙天麟低調快閃

綠委黃捷（前排左起）、綠議員黃文益、前綠委趙天麟於活動暖場期間進行合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月19日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市黨部主委26日將改選，獲“正國會”支持、湧言會的市議員黃文益，與個人名義參選、獲菊系支持的市議員陳慧文，進行兩強對決。選前一周，黃文益19日舉辦大型親子活動，結盟的“正國會”綠委林岱樺、加入湧言會運作的綠委黃捷都到場相挺。去年爆發婚外情的湧言會要角、前綠委趙天麟雖有露面，但僅拍一張合照後隨即離開，十分低調。



民進黨26日即將舉行全台縣市黨部主任委員、黨代表選舉，民進黨高雄市黨部主委這次共有2人登記，黃文益抽到1號，陳慧文抽到2號，選前一周，雙方都在積極拉票。黃文益19日主辦“高雄青春派對”親子活動，吸引500人到場同樂。



“正國會”的綠委林岱樺，湧言會的綠委黃捷、以及湧言會要角、前綠委趙天麟今天都有現身活動現場相挺黃文益。只不過活動為了淡化政治色彩，並沒有讓到場的民代一一上台致詞，僅身為主辦的黃文益上台說話，因此台下的互動也讓人好奇。



31歲的新科“立委”黃捷，活動暖場期間就來到活動現場，一一向民眾問候致意，有不少男性粉絲利用機會上前要求合照，一度還出現排隊人潮，黃捷也大方滿足支持者合影需求。



湧言會要角、前綠委趙天麟則身穿黑色上衣、長褲，帶著一頂黑帽，一身運動休閒風打扮出現，不過趙僅在活動暖場時短暫現身，與黃文益、黃捷、里長們拍下大合照後就離開現場，看來十分低調。趙天麟去年10月爆發婚外情，退出2024年“立委”選舉，由黃捷接棒並順利當選。趙卸任後於世新大學任教，鮮少對外露面。



“正國會”的綠委林岱樺也趕在活動正式開始前抵達，坐在台下聽黃文益上台致詞，聯訪時也陪同黃文益一起受訪，更拉著黃文益站在受訪的C位（正中間），互動非常好。林岱樺也強調“正國會”全力支持黃文益。