中評關注：柯率萬人圍民進黨 政治能量依舊

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北5月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲近期網路聲量驟減，再加上“三大案”爭議纏身，政治能量成為問號。民眾黨在520前夕於民進黨前舉辦集會，上萬人出席力挺，顯示民眾對綠不滿情緒仍在、柯文哲政治能量依舊，牽動藍綠白三黨後續政治互動。



民進黨大選後，對民眾黨採取“立法院”黨團總召柯建銘為首的“堅壁清野”路線，絲毫不與民眾黨對話談判。在柯文哲三大案纏身，失去政治舞台後，“立法院”5月17日處理“國會”改革相關法案更是如此；號召青年夜圍“立法院”要再造318學運的話題，都是策略性針對民眾黨及出身太陽花的民眾黨團總召黃國昌。柯建銘極限施壓白營，要讓白營頂不住輿論壓力向綠低頭。



不過，柯文哲也針對性地在519於民進黨中央黨部前的北平東路舉辦“草根決心行動”集會抗爭活動，這除了能創造柯文哲自己的網路聲量外，也是檯面下與綠營較勁，民眾黨集會只要人夠多，綠營施加的輿論壓力不攻自破。



柯文哲這場“519草根決心行動”，原本警方只封3線道給民眾黨使用，台北市警察局長張榮興預估只會有千人到場，沒想到最後民眾黨宣稱有上萬民支持者參加，人潮直接漫到林森北路口，連剩下沒有封的車道最後也站滿了支持者，出乎意料。特別是上萬民眾手拿芭樂向民進黨中央黨部建築抗議的畫面，更是震撼人心。

