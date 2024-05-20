高長語中評：賴清德不説台獨 但走向台獨

前陸委會副主委高長接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月20日電（記者 張嘉文）民進黨2024當選人賴清德今天就任，就職演說牽動接下來的兩岸關係走向。前陸委會副主委、東華大學教授高長向中評社表示，賴的就職演說沒有出現意外的空間，在外在環境也就是美國因素牽制下，即便賴團隊很多獨派，他本人也是務實“台獨”工作者，但賴清德受制於美國。



高長認為，賴清德大概就是走蔡英文路線，在520之後嘴巴上不會說“台獨”，但實際上反中、去中的“台獨”路線會繼續實行。



高長，東華大學公共行政學系教授，曾任陸委會副主委、“國安會”副秘書長等職，研究專長是中國大陸財經專題、兩岸經貿關係專題、經濟政策、勞動經濟學、發展經濟學等。



賴清德將在5月20日上任，各方關注他的就職演說內容走向，牽動了接下來的兩岸關係發展是往好或壞的道路上走。



高長接受中評社訪問時表示，賴清德的就職演說沒有出現意外的空間，因為美國對賴很不放心，在賴當選後一定給了他許多壓力，所以其就職演說的稿子，一定有經過多方包括美國的討論與確認。這都會讓所謂務實“台獨”工作者的賴清德，在講話的尺度上更需要斟酌、謹慎一點，就職談話一定是傳達美國政府對台灣新政府的期待。

