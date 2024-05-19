賴清德明就職　韓國瑜將授予印信

賴清德、蕭美琴、吳釗燮昨出席就職典禮外賓慶賀團酒會。（照片：府提供） 中評社台北5月19日電（記者 黃筱筠）明天就是520，賴清德與蕭美琴即將就任第16任“總統”、“副總統”，蔡英文時代即將結束。根據府方規劃，早上9點會先進行府內儀節，由“司法院長”許宗力主持宣誓典禮，接著“立法院長”韓國瑜授予印信。賴清德預計上午10點58分進行就職演說。



目前朝野出席520狀況，六都“直轄市長”台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都會出席，衹有新北市長侯友宜因有公務無法出席；台灣民眾黨主席柯文哲將由8位黨籍“立委”陪同，中國國民黨主席朱立倫還未表態是否出席，國民黨“立委”則經過黨團大會決定不出席。



至於出席賴清德520就職典禮的外賓有史瓦帝尼國王、馬紹爾總統、馬紹爾總統夫婿、巴拉圭總統、帛琉總統、帛琉總統夫人、貝里斯總理、吐瓦魯總理、吐瓦魯總理夫人、聖文森總理、聖文森總理夫人、聖露西亞總理、聖露西亞總理夫人、聖克里斯多福副總理。



賴清德、蕭美琴19日也陪同外賓體驗台灣的特有休閒活動釣蝦。



美國前國務卿龐佩奧19日晚也抵達台灣，將以個人身份出席520就職典禮。



根據520就職典點規劃一早8點45分蔡英文將與“友邦”元首外賓握別；9點開始就是新任正副“元首”賴清德、蕭美琴正式就職，由“司法院長”許宗力擔任監誓人，宣誓之後，接著由“立法院長”韓國瑜授予賴“中華民國”之璽、榮典之璽、“總統”之印。



接著賴清德伉儷與蕭美琴將歡送蔡英文離府，接著簽署“總統府”秘書長、“國安會秘書長”等命令；“行政院長”、“總統府”秘書長、“國安會秘書長”宣誓典禮；“行政院”副院暨各部會首長宣誓典禮。



慶祝大典從上午9點開始，蔡英文、賴清德與蕭美琴會出來揮手致意，接著表演活動，預計賴清德於10點58分進行就職演說。根據府方透露，賴清德將以“打造民主和平繁榮的台灣”為題發表就職演說，在民進黨執政即將進入第三個任期的開始，賴將延續1月13日勝選感言的基調，闡述台灣民主歷程在經過人民嚴格檢驗後，他帶將領執政團隊“承先啟後、迎向未來”，繼續在正確道路穩健前行。整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。



這次軍方將出動37架空中兵力，其中CH－47SD契努克運兵直升機依循過往雙十慶典時的方式，吊掛巨幅“國旗”通過“總統府”前，而海軍S－70C反潛直升機是首次參與“總統”就職典禮。典禮最後壓軸，則由5架AT－3組成的雷虎小組以大雁隊形衝場，並施放象徵“青天白日滿地紅”的藍白紅三色勝利彩煙。



就職典禮將在台南舉行就職“國宴”，選在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，採用全台22縣市當令食材的八道主菜，講出台灣故事和歷史，彰顯民主、自由、多元及族群融合的台灣價值。