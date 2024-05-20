王惠美盼“賴政府”以民為主　傾聽地方

彰化縣長王惠美致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化5月20日電（記者 方敬為）賴清德今天正式宣誓就職，中國國民黨彰化縣長王惠美因為縣議會正在進行縣政總質詢，未出席就職典禮。她上午在公開行程對於賴清德就職受訪表示恭喜，並期許新政府未來在施政上能以民為主，傾聽地方。



王惠美20日上午赴線西國中出席“彰化縣學校社區共讀站7校聯合揭牌啟用典禮”，針對賴清德520就職及對新政府的期望受訪，作出以上表示。



王惠美表示，今天因為彰化縣議會正在召開縣政總質詢，基於縣政優先，不克出席就職典禮，但仍表示祝福，對於新政府上任的期待，希望施政要能夠體察民意，一切要以民為主，並要傾聽地方需求，中央、地方和諧發展。



王惠美主持線西國中等7校社區共讀站聯合揭牌儀式，她表示，彰化縣致力推動閱讀普及化，媒合縣內學校空間打造社區共讀佔，給予地方民眾親子共學、培養閱讀習慣的優質空間。今天再新增包括線西國中、大村國中、萬興國中、永靖國小、鳳霞國小、員東國小、朝興國小等7校，希望讓書香傳遍縣內各鄉鎮市。



王惠美感謝“教育部”補助相關建設經費新台幣1367萬1120元，縣府自籌502萬2880元，透過營造美感空間，打造舒適閱讀情境，吸引並提升學生、社區民眾及家長參與閱讀的意願。

