柯建銘籲韓重新協商　藍委認不可信　

藍委林沛祥接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月20日電（記者 俞敦平）“立法院”藍綠兩黨經過17日的激烈衝突後，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘19日喊話中國國民黨“立法院長”韓國瑜重啟協商。對此，國民黨“立委”林沛祥今日受訪時表示，在朝野沒有互信基礎情況下，這些話基本上就像是花絮般美麗而不實。



“立法院”17日審查“國會”改革相關法案時，藍綠“立委”發生激烈衝突，導致多人受傷送醫，21日院會將再戰，繼續未修正通過的法案。而柯建銘19日表示，21日院會只要韓國瑜講一句話“休息協商”，後面再講“沒有協商部分展開朝野協商”，依程序走，就能一秒鐘救台灣。他也願為先前不敬之言，鄭重道歉。



對此，林沛祥表示，在沒有互信基礎的情況下，這些言語基本上像花絮般美麗而不實。他指出，柯建銘作為“立法院”資深委員，對議事規則和話術的運用，以及各方勢力的協調都很熟練。無論當初民進黨衹有20幾席還是後來的80多席，總是能達到他的目的。因此，林沛祥並不認為柯建銘的這些話值得認真看待。但他也補充，最終對於柯建銘的喊話，還是需要看韓國瑜的高度和智慧，但在藍綠沒有互信基礎情況下，柯建銘的喊話沒有什麼意義。

