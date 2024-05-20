明天“立院”戰不戰？藍營下午沙盤推演

賴清德與蕭美琴20日上午舉行就職典禮，“立法院”出入口沒有實行管制進出正常。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”上周五審查“立法院”改革相關法案，引爆藍綠大規模肢體衝突，多人受傷掛彩，明日預計會繼續審查相關法案，暴力衝突可能再度上演。不過由於今日是賴清德就職典禮，晚間還將移師台南舉辦晚宴，藍營預計不少綠委晚間都將南下赴宴，今日上午並未急著在議場前排班防守。



“立法院”上周五舉行院會，國民黨“立委”提前44小時，上周三就開始在議場前排隊防守，準備在議場開門時第一個提案，要求院會依照既定程序審查“立院”改革相關法案，避免民進黨以案海戰術杯葛議事。



明日“立法院”將再度召開院會，繼續審查“立法院”改革相關法案，藍綠仍可能上演肢體衝突，外界也好奇國民黨團何時會行動，到議場前排班防守，在明日議場開門後搶先進入議場保護主席台，讓“立法院長”韓國瑜可以進場宣布開會。



不過由於今日是賴清德就職典禮，晚間還將移師台南舉辦就職晚宴，國民黨團方面估計不少綠委都將南下赴宴，這給了藍營喘息空間，今日沒有急著到議場前排班防守，“立法院”內部氣氛平和。



國民黨團預計下午才會召開會議，對明日院會進行沙盤推演。