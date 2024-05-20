藍營缺席520　蔡其昌：選完了該和解

綠委蔡其昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月20日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團和黨主席朱立倫缺席520就職典禮，皆稱是賴清德沒有誠意所導致。對此，民進黨“立委”蔡其昌20日於“立院”受訪時表示，大家應該放下對立與仇恨，共同展現格局與胸襟。他認為國民黨即使對賴清德有不滿，也應該在他正式上任後給予支持和祝福，這是民主國家的基本風度。



針對藍營缺席520一事，蔡其昌表示，選舉後的和解與團結是政治文化的重要一環。他認為520是國家重要慶典應該是超越政黨對立，大家應該放下仇恨，以寬廣的胸襟共襄盛舉。他認為，選舉的結束應該是新開始的象徵，民眾應該給予當選者祝福，因為新政府的表現將直接影響國家的未來。



蔡其昌強調，無論選舉結果如何，每一位“中華民國”的國民都應該期盼國家的進步。就職典禮不僅是一個慶祝活動，更是民主深化與政權和平轉移的象徵。台灣歷經多次政府交接，展現了民主制度的成熟與穩定。他認為，即使對賴清德有不同意見，也應該在就職之際給予祝福，這是民主國家基本的風範與風度。



對於有些國民黨“立委”參加就職典禮而有些未參加的情況，蔡其昌表示尊重每位委員的決定。他認為，不參加的原因可能多種多樣，不一定是出於抵制。他再次強調，在520就職日，不論支持與否，大家都應該期盼新政府能帶領台灣走向更好的未來。他呼籲，選舉已經結束，現在是朝野共同思考國家未來發展的時候，希望所有政黨能夠攜手合作，讓國家進步，讓人民安居樂業。