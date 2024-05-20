賴清德演說結束　台股一度跳水殺逾150點

賴清德演說結束後，台股跳水殺逾150點 。（照:截自股市網站） 中評社台北5月20日電／今天是賴清德就職典禮，台股在此之前來到21258.47點，今日早盤以21278.38開出，早盤一度漲近80點，來到21338點，但隨後漲幅縮小，午盤11點賴清德發表談話後翻黑急殺，跌逾150多點，下殺來到21102點，跌幅0.6%，但尾盤有再拉回收小跌幅。



綜合報導，賴清德與蕭美琴正式上任，早盤台股一度小漲逾60點，但就在賴清德演說結束沒多久，台股指數出現急殺，觀光股、航運股、生技股等由紅翻黑，權值股台積電、廣達、鴻海等跌勢加重，金融股則是力守紅盤，成為撐盤指標，指數一度急殺至21，102.18點，下跌156.29點，盤中高低點震盪達236.17點。



台積電一度跌13元至822元（新台幣），觀光類股翻黑下殺近2%，電子類股、半導體也都下跌。上櫃觀光族群波動尤其劇烈，五福早盤一度漲逾8%，11點過後一度跌停，山富也出現類似狀況，盤中一度跌停，高低震盪17%。



翻看過去歷史資料，2004與2008年的520就職當天，台股都收跌，但2008、2012及2016的520當天，台股都收漲。此外，法人統計，2010年來歷任“總統”就職後60日漲率達64%。

